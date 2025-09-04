Florida anuncia que pondrá fin a la vacunación obligatoria en los colegios

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El principal responsable de salud pública del estado de Florida, Joseph Ladapo, ha anunciado este miércoles que trabajará para poner fin a la vacunación obligatoria en los colegios y ha comparado la obligatoriedad de las vacunas a la esclavitud.

"Todas las obligaciones están equivocadas y rebosan desdén y esclavitud. ¿Quién soy yo, como gobierno, o como cualquier otra persona para decirle a nadie lo que debes meter en tu cuerpo?", ha asegurado Ladapo desde Valrico entre vítores al anunciar la medida.

En este sentido, ha afirmado que no "tiene derecho" a tomar esta decisión. "Tu cuerpo es un regalo de Dios", ha defendido, agregando que el creciente escepticismo hacia las vacunas es "un reflejo de la luz de Dios contra la oscuridad de la tiranía y la opresión".

El gobernador del estado, Ron DeSantis, ha anunciado la creación de una comisión estatal llamada 'Make America Healthy Again' --Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable-- para promover la libertad de decisión en cuestiones sanitarias.

La controvertida medida convertiría a Florida en el primer estado de Estados Unidos en poner fin a los requisitos de vacunación.

Las vacunas que protegen de enfermedades como el sarampión, la varicela, la hepatitis B, la difteria, el tétanos y la tos ferina, entre otras, son obligatorias en el estado de Florida desde hace décadas para guarderías infantiles y colegios, si bien se permite a los padres oponerse a la obligatoriedad por motivos religiosos.