Florida planea poner fin a todos los mandatos estatales de vacunación, incluidos los escolares

Por Michele Gershberg y James Oliphant

3 sep (Reuters) - Florida planea poner fin a todos los mandatos estatales de vacunación, incluso para que los niños asistan a las escuelas, anunció el miércoles el cirujano general del estado, Joseph Ladapo, comparando los mandatos con la "esclavitud".

"Cada uno de ellos es erróneo y gotea desprecio y esclavitud", dijo Ladapo en una conferencia de prensa en Tampa. "¿Quién soy yo como gobierno o cualquier otra persona, o quién soy yo como hombre aquí presente para decirles lo que tienen que hacer con su cuerpo?".

Ladapo hizo el anuncio respaldado por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que hizo de la oposición a los mandatos y precauciones por el COVID-19 un principio central de su primer mandato.

Todos los estados del país tienen requisitos de vacunación para asistir a las escuelas públicas, con excepciones que varían según el estado.

Las tasas de vacunación contra enfermedades como el sarampión, la difteria y la poliomielitis disminuyeron entre los niños de jardines infantiles de Estados Unidos en el año escolar 2024-25 con respecto al año anterior, según datos federales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) dieron a conocer las nuevas cifras en julio, en medio de un brote creciente de sarampión, con casos confirmados que ese mes alcanzaron el nivel más alto desde que la enfermedad se declaró eliminada del país en el año 2000.

La doctora Susan Kressly, presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría, defendió los mandatos de vacunación en las escuelas, señalando los riesgos que presenta el contacto estrecho de los alumnos.

"Cuando todo el mundo está vacunado en una escuela es más difícil que las enfermedades se propaguen y más fácil para todos mantener la diversión y el aprendizaje. Cuando los niños enferman y faltan al colegio, los padres también faltan al trabajo, lo que no sólo repercute en esas familias, sino también en la economía local", dijo Kressly.

"Nos preocupa que el anuncio de hoy del gobernador DeSantis ponga a los niños de las escuelas públicas de Florida en mayor riesgo de enfermarse y tenga efectos dominó en toda su comunidad", agregó.

El secretario de Salud del presidente Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr, lleva tiempo poniendo en duda la seguridad de las vacunas y ha promovido la opinión de que contribuyen al aumento de las tasas de autismo, en contra de la evidencia científica.

(Reporte de Ismail Shakil, Bhargav Acharya y Michele Gershberg; editado en español por Carlos Serrano)