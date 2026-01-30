Florida se prepara para heladas y posibles nevadas ante tormentas invernales en otras partes de EEUU

MIAMI (AP) — Florida no será azotada por enormes mantas de nieve y hielo como el resto de Estados Unidos, pero incluso los parabrisas helados y algunas ráfagas de nieve pueden sentirse como la Antártida para las personas con bronceados permanentes y sandalias.

La región del centro-norte y el sur del país han estado lidiando con fuertes tormentas invernales durante varios días, y se espera que un ciclón gigante pronosticado en el Océano Atlántico arrastre ese clima frío hacia el este de Estados Unidos como una poderosa ventisca el fin de semana. Lo peor parece dirigirse hacia las Carolinas, pero las personas, animales e incluso plantas del Estado del Sol se están preparando para el clima invernal.

Florida podría experimentar un frío récord

Ana Torres-Vázquez, del Servicio Meteorológico Nacional en Miami, dijo que un frente frío registrado esta semana ya ha hecho que las temperaturas bajen un poco, pero la región podría experimentar un frío récord el fin de semana.

"Pareciera que las temperaturas en el sur de Florida están bajando a los 30 grados Fahrenheit para la mayor parte del área metropolitana y tal vez a los 20 grados en áreas cercanas al lago Okeechobee", indicó Torres-Vázquez. "Y luego la sensación térmica podría hacer que esas temperaturas se sientan aún más frías".

Los residentes del sur de Florida son menos propensos a tener abrigos pesados y otras prendas de invierno, por lo que Torres-Vázquez dijo que es importante usar varias capas de ropa más ligera y limitar el tiempo que se pasa afuera.

La congelación y la hipotermia, dos peligros para la salud que no siempre están en la mente de los floridanos, son preocupaciones reales cuando las temperaturas bajan tanto, dijo el médico David Nestler, especialista en medicina de emergencia en la Clínica Mayo en Minnesota.

"Si tienes que caminar al trabajo porque tal vez no tienes auto, eso puede ser un gran problema", agregó Nestler.

Más al norte, Tony Hurt, del Servicio Meteorológico Nacional para el área de la Bahía de Tampa, dijo que hay un 10 a 20% de probabilidad de nevadas en esa región el fin de semana.

"Lo más probable es que si hay alguna nevada que realmente se materialice, será principalmente en forma de ráfagas, sin acumulaciones", prevé Hurt.

Las dos últimas veces que el área recibió nieve fueron ráfagas en enero de 2010 y diciembre de 1989. El récord de nevadas fue en enero de 1977, con cinco centímetros (dos pulgadas) de nieve a unos 32 kilómetros (20 millas) al este de Tampa.

A pesar de la posibilidad de nieve, Tampa albergará el festival anual Gasparilla Pirate Fest el sábado. Y el domingo, los Lightning de Tampa Bay reciben a los Bruins de Boston para un partido de la NHL al aire libre en el estadio de la NFL de los Buccaneers de Tampa Bay.

Pocos turistas que visiten Florida estarán nadando en el océano o tomando el sol en las playas soleadas el fin de semana, pero muchas atracciones permanecerán abiertas. La mayor parte de Walt Disney World y Universal Orlando operarán normalmente, aunque sus parques acuáticos estarán cerrados. La mayoría de los zoológicos y parques de animales del estado también permanecerán abiertos al tiempo que los cuidadores toman medidas para proteger a los habitantes.

Zoológicos buscan mantener a los animales seguros y cálidos

El portavoz del Zoológico de Miami, Ron Magill, dijo que los cuidadores han estado instalando calentadores y trasladando reptiles y mamíferos más pequeños a recintos interiores, y a los primates como chimpancés y orangutanes se les dan mantas para mantenerse calientes. Los grandes felinos y los animales de pezuñas grandes generalmente se desenvuelven bien en temperaturas más frías y no requieren mucha asistencia.

"Puede ser vigorizante para animales como el tigre, por lo que en realidad se vuelven más activos", comentó Magill.

Fuera de la seguridad del zoológico, la fauna nativa de Florida ha evolucionado y aprendido a sobrevivir a las ocasionales olas de frío, aunque aún ocurrirán bajas, de acuerdo con Magill. Los manatíes, por ejemplo, han pasado décadas congregándose en las salidas de agua caliente de alrededor de una docena de plantas de energía en Florida.

Pero los animales invasores y no nativos como las iguanas y otros reptiles exóticos sufrirán más. Las iguanas en el sur de Florida entran famosamente en un estado de letargo durante los períodos fríos e incluso caen de los árboles.

"Creo que en el sur de Florida se verán iguanas cayendo de los árboles, muchas, una vez que la temperatura baje de los 40 grados", advirtió DeSantis el viernes en una conferencia de prensa en Vero Beach. "En algunos de estos lugares, va a estar en los 20 y 30 grados (Fahrenheit)".

Las iguanas generalmente se despiertan cuando la temperatura aumenta, pero muchas morirán después de más de un día de frío extremo.

"A fin de cuentas, no pertenecen aquí, y eso podría ser la forma en que la naturaleza intenta limpiar eso un poco", añadió Magill. "Eso es parte de la selección natural".

Proteger cultivos, prioridad de los agricultores

La industria agrícola de Florida también se está preparando para el frío. Los agricultores trabajan para proteger sus cultivos cuando continúa la cosecha de invierno y comienza la siembra de primavera en algunas áreas, explicó Christina Morton, portavoz de la Asociación de Frutas y Vegetales de Florida.

"Las preparaciones varían según el cultivo e incluyen cosechar y plantar antes de la helada, aumentar los niveles de agua en las zanjas, usar riego por aspersión y, en algunos casos, desplegar helicópteros para proteger campos sensibles", dijo Morton.

La mayor preocupación para los cultivadores de cítricos de Florida era la temperatura por debajo de --2,2 Celsius (28 grados Fahrenheit) durante más de cuatro horas, ya que es cuando ocurre el daño. El cultivador de cítricos Trevor Murphy, que tiene huertos en el interior del estado, dijo que planeaba encender su sistema de riego cuando el termómetro marque justo por encima del punto de congelación con el fin de crear una capa protectora de hielo en los árboles y también niebla, lo que ayuda a calentar los huertos.

"Estamos tan listos como podemos estar", afirmó Murphy el viernes. "Veremos el domingo o lunes qué nos depara la Madre Naturaleza".

Mike Schneider contribuyó a este despacho desde Orlando, Florida. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.