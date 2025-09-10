Flotilla con ayuda para Gaza dice que otro de sus barcos fue atacado con supuesto dron

La flotilla que zarpó con activistas y ayuda humanitaria para Gaza afirmó en la madrugada del miércoles que otro de sus barcos fue atacado cerca de Túnez con lo que sospecha que fue un dron, tras un incidente similar ocurrido el día anterior.

"Otro barco ha sido impactado en un presunto ataque con un dron", denunció la Flotilla Global Sumud en redes sociales.

El "Alma", de bandera británica, fue alcanzado, según el grupo, en aguas tunecinas frente a la localidad de Sidi Bou Said, a las afueras de la capital de Túnez.

"Sufrió daños causados por un incendio en su cubierta superior. El fuego ya ha sido extinguido y todos los pasajeros y la tripulación se encuentran sanos y salvos", según el comunicado.

Los periodistas de AFP presentes en el lugar pudieron ver un barco a lo lejos rodeado de botes de las fuerzas del orden tunecinas.

Se oían sirenas y decenas de activistas se manifestaron brevemente en la playa de Sidi Bou Said para protestar contra el presunto ataque.

"Segunda noche, segundo ataque con un dron", añadió la AFP Melanie Schweizer, una de las coordinadoras del grupo.

El incidente se produce un día después de que los activistas dijeran que su bote "Familia" fue golpeado por un aparato similar en la misma zona de Túnez.

Sin embargo, las autoridades de ese país del norte de África afirmaron que no se había detectado "ningún dron".

Más de 1000 personas recibieron el domingo en Túnez a este grupo de unos 20 navíos que salió a principios de mes desde Barcelona con destino al territorio palestino.

En la flotilla viaja la ambientalista sueca Greta Thunberg, entre otras personalidades como el brasileño Thiago Avila, y tiene como objetivo "abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino" en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás, según sus organizadores.

El grupo tiene previsto reanudar su viaje este miércoles.

ldf-iba/roc/arm/mel