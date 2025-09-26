Flotilla con destino a Gaza no supone una amenaza para Israel, según un ministro español
- 1 minuto de lectura'
NACIONES UNIDAS, 26 sep (Reuters) -
La Flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza protegida por un buque militar español no supone una amenaza para nadie, incluido Israel, según dijo el jueves a Reuters el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
En una entrevista, Albares añadió que España había aceptado la petición de Bélgica de ayudar a los ciudadanos belgas a bordo de la flotilla si fuera necesario y que estaba manteniendo conversaciones con Irlanda sobre el mismo tema.
"El mandato de la misión es muy claro. Estamos teniendo muchos incidentes con esta flotilla y este barco está ahí para prestar asistencia a los españoles, ahora también a los ciudadanos belgas y estamos hablando con otros colegas europeos preguntando si podemos hacer lo mismo", dijo.
Añadió que el mandato de la flotilla de ayuda también estaba claro: "Estamos hablando de una flotilla humanitaria pacífica que no supone ninguna amenaza para nadie, ninguna amenaza para Israel".
Su único objetivo es "que la población de Gaza pueda acceder a la ayuda humanitaria", añadió.
"No veo por qué alguien se opondría o querría hacerles daño", dijo Albares. (Información de Rodrigo Campos; redacción de David Latona; edición de Aislinn Laing y Aidan Lewis; editado en español por Irene Martínez)
