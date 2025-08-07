LA NACION

Flotilla con familiares de rehenes israelíes parte hacia las costas de Gaza para pedir su liberación

Familiares de rehenes israelíes embarcaron el jueves a bordo de varios barcos en dirección a la costa de la Franja de Gaza para "acercarse lo más posible" a sus seres queridos secuestrados por Hamás, indicó un periodista de AFP a bordo de una de las embarcaciones.

"¡Mayday! ¡Mayday! ¡Mayday! Necesitamos toda la ayuda internacional para rescatar a los rehenes", dijo Yehuda Cohen, padre de un rehén.

Cohen forma parte de este grupo de una veintena de personas que partieron a bordo de tres barcos desde el puerto israelí de Ascalón, en la frontera norte de la Franja de Gaza.

Muchos llevaban banderas amarillas y carteles con las imágenes de los rehenes, mientras gritaban sus nombres.

Una vez en el mar, se les unieron otras embarcaciones.

De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023 por Hamás, 49 siguen siendo rehenes en Gaza, de las cuales 27 han sido declaradas muertas por el ejército israelí.

