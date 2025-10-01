Flotilla de ayuda a Gaza dice que fue interceptada por militares

Por Alvise Armellini, Edward McAllister y Silvio Castellanos

ROMA/ATENAS, 1 oct (Reuters) -

Militares interceptaron una flotilla internacional que intentaba entregar medicinas y alimentos a Gaza y abordaron sus embarcaciones cuando se acercaba al enclave asolado por la guerra, informaron los organizadores de la misión.

El miércoles por la noche se vio a unas 20 embarcaciones no identificadas acercarse a la flotilla, dijeron varias personas a bordo, mientras los pasajeros se ponían los chalecos salvavidas y se preparaban para el abordaje.

"Nuestros barcos están siendo interceptados ilegalmente. Las cámaras están desconectadas y los buques han sido abordados por personal militar. Estamos trabajando activamente para confirmar la seguridad y el estado de todos los participantes a bordo", dijeron los organizadores de la flotilla en una publicación en X.

La Flotilla Global Sumud, compuesta por más de 40 embarcaciones civiles en las que viajan unos 500 parlamentarios, abogados y activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg, defensora del clima, intenta romper el bloqueo israelí de Gaza, a pesar de las repetidas advertencias de Israel de que dé marcha atrás.

Los barcos estaban a menos de 90 millas náuticas de la Franja devastada por la guerra, dentro de una zona que Israel vigila para impedir que se acerque ninguna embarcación.

Un vídeo en directo de uno de los barcos de la flotilla mostraba a pasajeros con chalecos salvavidas sentados en cubierta.

No está claro si todas las embarcaciones han sido interceptadas o detenidas. Algunos pasajeros dijeron que sus embarcaciones seguían avanzando.

Los organizadores se mantuvieron desafiantes. "No nos dejaremos intimidar por las amenazas, el acoso o los esfuerzos por proteger el asedio ilegal de Israel a Gaza", dijeron en un comunicado anterior.

El ejército israelí no respondió a una solicitud de comentarios sobre la interceptación de los barcos. (Reportaje de Tarek Amara Edición de Peter Graff)