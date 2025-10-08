Flotilla para Gaza dice que Israel interceptó varios de sus barcos
Los organizadores de una nueva flotilla de ayuda para Gaza afirmaron que el ejército de Israel inter
Los organizadores de una nueva flotilla de ayuda para Gaza afirmaron que el ejército de Israel interceptó el miércoles al menos tres de sus navíos.
"Tres barcos (...) fueron atacados e interceptados ilegalmente por el ejército israelí" en horas de la madrugada a 220 kilómetros de la costa de Gaza, indicó la flotilla Global Sumud en la red social X. Otra embarcación con más de 90 personas se encontraba "bajo ataque", agregó.
El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí aseguró en redes sociales que "los navíos y los pasajeros fueron transferidos a un puerto israelí" y que los detenidos "están a salvo y con buena salud".
