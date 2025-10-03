Flotilla por Gaza afirma que el último de sus barcos fue "interceptado" por Israel

Los organizadores de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza afirmaron que Israel interceptó el último de sus navíos que seguía en el mar este viernes, después de que el resto de los barcos fueran bloqueados el jueves.

"Marinette, el último barco restante de la Flotilla Global Sumud, fue interceptado a las 10H29 hora local (07H29 GMT), a aproximadamente 42,5 millas náuticas de Gaza", informó la flotilla en Telegram.

En el mensaje, los activistas añadieron que la Marina israelí "interceptó ilegalmente las 42 embarcaciones, cada una de las cuales transportaba ayuda humanitaria, voluntarios y la determinación de romper el cerco ilegal de Israel sobre Gaza".

