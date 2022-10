Flowable anuncia su mayor evento de automatización empresarial, con invitados como Bosch, Avaloq y Al Hilal Bank

Zúrich--(business wire)--oct. 24, 2022--

Descubre la nueva era de automatización empresarial inteligente el 9 de noviembre en el FlowFest 2022.

FlowFest 2022: Welcome to the biggest automation event of the year. (Photo: Flowable)

La automatización empresarial inteligente es esencial para la optimización, la innovación y la transformación de las empresas. Como plataforma líder de soluciones de Intelligent Business Automation , Flowable presenta el FlowFest 2022, un evento anual, gratuito, donde los participantes tendrán la oportunidad de asistir a charlas de expertos, presentaciones, demos de producto en vivo, hackatones y mucho más.

El FlowFest no es solo la ocasión perfecta para encontrarse y contactar con otros entusiastas de Flowable y la automatización, sino también, y sobre todo, la oportunidad de escuchar y hablar con usuarios reales de Flowable en diversos sectores como el de salud, banca, industria, entre otros.

Más de 20 speakers de empresas de todo el mundo, como Bosch, Al Hilal Bank, Avaloq, Ente Ospedaliere Cantonale, Exentra y Primeur, expondrán cómo están utilizando Flowable en sus proyectos de automatización y digitalización.

¡Únete al FlowFest 2022!

¿Cuándo? El 9 de noviembre de 2022

Evento gratuito, inscripciones: https://go.flowable.com/flowfest-2022

Acerca de Flowable:

Flowable permite a las empresas ganar velocidad, agilidad y escalabilidad automatizando sus procesos de extremo a extremo. Desde los escenarios más simples y repetitivos hasta los más complejos e impredecibles, transforma tu negocio conectando sistemas, datos y personas. Al utilizar tecnología Open Source y low-code (de código bajo), Flowable es la plataforma de Intelligent Business Automation para construir, implementar y orquestar aplicaciones de manera rápida, aumentando la eficiencia, ofreciendo una experiencia de cliente excepcional y logrando la excelencia operacional, garantizando al mismo tiempo el total cumplimiento normativo.

Descarga tu prueba gratuitade 30 días de Flowable

