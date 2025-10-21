Flujo de alimentos a Gaza sigue muy por debajo de objetivos: Programa Mundial Alimentos

(Agrega detalles, contexto y citas)

GINEBRA, 21 oct (Reuters) -

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) dijo el martes que los suministros a Gaza están aumentando tras el alto el fuego mediado por Estados Unidos, pero siguen muy por debajo de su objetivo diario de 2000 toneladas porque sólo hay abiertos dos pasos fronterizos, y ninguno hacia el norte del enclave, afectado por la hambruna.

Según el PMA, ahora entran en la Franja de Gaza unas 750 toneladas de alimentos al día, pero esta cifra sigue muy por debajo de la escala de necesidades tras dos años de conflicto entre Israel y Hamás, que ha reducido gran parte del enclave a un páramo y ha dejado sin hogar a casi toda su población.

“Para poder llegar a esta escala, tenemos que utilizar todos los pasos fronterizos en este momento", dijo Abeer Etefa, portavoz del PMA, en una rueda de prensa celebrada en Ginebra.

Añadió que sólo dos de los pasos controlados por Israel están operativos: Kerem Shalom en el sur y Kissufim en el centro.

Si bien indicó que llegaron al norte a través del sur algunos suministros nutricionales para niños y embarazadas, aún están lejos del nivel necesario.

“No hemos tenido convoyes a gran escala en la Ciudad de Gaza o en el norte de Gaza”, afirmó.

Los suministros de alimentos entregados hasta ahora son suficientes para alimentar a medio millón de personas durante dos semanas. Muchos gazatíes están almacenando los alimentos que reciben porque temen que los suministros vuelvan a agotarse.

“Comen parte de ellos, y racionan y guardan algunos de los suministros para una emergencia, porque no están muy seguros de cuánto durará el alto el fuego y qué ocurrirá después”, dijo.

(Reporte de Emma Farge; editado en español por Benjamín Mejías y Carlos Serrano)