Fluminense confía en el aura del Maracaná para remontar ante Lanús en la Sudamericana

Con dificultades de cara al gol, el Fluminense apuesta este martes a la mística del Maracaná para remontar ante el Lanús en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras la derrota 1-0 que sufrió en la ida en Buenos Aires.

Si bien ganó 1-0 el sábado al Vitória en la liga brasileña, con una alineación alternativa y con tanto del mediocampista Hércules, el equipo de Río de Janeiro arrastra problemas ofensivos.

Había sido incapaz de anotar en cuatro de sus cinco presentaciones previas entre el Brasileirao, la Copa de Brasil y la propia Sudamericana.

Sin embargo, es el único equipo brasileño vivo en las dos competiciones domésticas y la escena internacional.

"Vamos a necesitar el apoyo de cada hincha" y "estoy seguro de que nuestro torcedor va a estar en el Maracaná luchando y animándonos todo el tiempo", dijo Renato Gaúcho, entrenador del club del barrio carioca de Laranjeiras.

Un gol del atacante Marcelino Moreno en un contragolpe, al minuto 90, decidió el compromiso de la semana pasada en el estadio Ciudad de Lanús, en el sur de Buenos Aires.

"Solo acabaron los primeros 90 minutos, tenemos otros 90 en el Maracaná y vamos a ver qué pasa", comentó el central Thiago Silva, de 40 años, alma del Flu.

El dinero no lo es todo

Hay enormes diferencias económicas entre Fluminense y Lanús: el valor del plantel del equipo brasileño está estimado en 94,1 millones de euros (US$110 millones) por el portal especializado Transfermarkt, el triple que el del cuadro argentino.

"Si todo equipo rico tiene la obligación de ganar, que no es nuestro caso porque no tenemos dinero, no hace falta jugar.

“Dale la copa al equipo que tenga más dinero", dijo en rueda de prensa Renato Gaúcho, consultado al respecto.

En contraste, el valor de la plantilla del Flu es opacado por el de las nóminas de otros grandes de Brasil como Palmeiras (212,1 millones de euros) o Flamengo (195,1 millones).

El encuentro perdido en Argentina, subraya el técnico, dejó una lección con la agónica anotación de Moreno: "No podemos descuidarnos".

Los brasileños necesitan marcar al menos dos veces en casa para clasificar a las semifinales o bien ganar en los penales si el triunfo es por la mínima diferencia.

El ganador se cruzará en las semifinales con el de la serie entre Alianza Lima y Universidad de Chile, que se define el jueves en Coquimbo (norte de Chile) tras un empate 0-0 en Lima.

En medio de un proceso para pasar a sociedad anónima (SAF), con la entrada en juego de una firma de inversión brasileña, el Fluminense intenta en la Sudamericana volver a levantar trofeos internacionales, tras conquistar en 2023 el mayor de sus títulos: la Copa Libertadores.

- Empujón -

"(Fluminense) es un rival top", comentó Mauricio Pellegrino, director técnico de Lanús, que el viernes se impuso 2-1 a Platense en el torneo Clausura argentino.

"El gol sobre el final lo celebramos todos. Ojalá este empujón nos pueda servir para ir a Brasil con mucha fuerza y pasar la eliminatoria", apuntó Pellegrino.

El Fluminense tiene en duda a uno de sus bastiones en la mitad de la cancha, Nonato, por una tendinitis en el pie derecho.

Alineaciones probables:

Fluminense: Fábio – Guga, Thiago Silva, Freytes, Renê – Facundo Bernal, Hércules, Matheus Martinelli – Agustín Canobbio, Everaldo, Kevin Serna. DT: Renato Gaúcho.

Lanús: Nahuel Losada – Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich – Agustín Medina, Agustín Cardozo – Alexis Segovia, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio - Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

