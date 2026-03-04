Fluminense ficha al argentino Diego Castillo, verdugo del Flamengo en la Recopa Sudamericana

Clave en el triunfo de Lanús sobre el Flamengo en la Recopa Sudamericana el mes pasado, el centrodelantero argentino Diego Castillo llega al fútbol brasileño adquirido por el Fluminense, clásico rival del Mengão, se confirmó este martes.

Con 27 años y 1,87 metros de estatura, Castillo marcó tanto en la ida como en la vuelta del duelo el mes pasado entre los campeones de la Copa Libertadores (Flamengo) y la Copa Sudamericana (Lanús) de 2025.

El Granate derrotó 1-0 en casa al Flamengo y repitió la dosis como visitante en el Maracaná, 3-2 en la prórroga.

Castillo firmó contrato con el Fluminense hasta fines de 2030, anunció el club carioca en un comunicado oficial.

"Estoy muy orgulloso de lograr llegar a un club tan grande", festejó el jugador, citado en la nota del Flu.

Según la prensa brasileña, Fluminense paga casi US$10.000.000 por el traspaso.

Castillo sumaba un gol y tres asistencias en cinco partidos disputados con Lanús en el torneo Apertura 2026 de Argentina.

Formado en las canteras de River Plate, el ariete llegó a Lanús el año pasado, procedente de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En 2025 anotó cuatro tantos en 16 compromisos en el Apertura y siete en 15 presentaciones en el Clausura.

En la Sudamericana ganada por el Granate, Castillo hizo tres goles en las semifinales contra el Atlético Mineiro.

El club del barrio de Laranjeiras, en Rio de Janeiro, ocupa el quinto puesto del Brasileirão 2026, con siete puntos en cuatro fechas, junto a Corinthians, Bahia, Athletico Paranaense y Bragantino.

Palmeiras y Sao Paulo lideran con diez unidades cada uno.

Jugará el domingo la final del Campeonato Carioca contra el Fla, convulsionado tras la sorpresiva salida del DT Filipe Luís este martes.

El Flu es dirigido por el también argentino Luis Zubeldía, técnico con pasado como jugador en Lanús.

Fluminense también anunció este martes el fichaje del zaguero colombiano Julián Millán proveniente del Nacional de Montevideo, con el que se consagró campeón uruguayo en 2025 y el domingo se despidió con una derrota 1-0 de local en el clásico contra Peñarol.