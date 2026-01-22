Fluminense ficha al mediocampista venezolano Jefferson Savarino

El internacional venezolano Jefferson Savarino firmó este jueves un contrato de cuatro años con el Fluminense, anunció el club brasileño.

El mediocampista ofensivo, de 29 años, refuerza el plantel entrenado por el argentino Luis Zubeldía tras dejar el Botafogo, equipo con el que ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2024.

"Pasó exámenes médicos y firmó en definitiva con el Tricolor hasta el final de 2029", informó una nota de prensa del Flu.

"Estoy muy feliz (...). Va a ser muy especial e importante en mi carrera", celebró Savarino, citado en el texto. "La expectativa es muy grande", agregó.

El Fluminense se estrenará el próximo miércoles en casa en la temporada 2026 del Brasileirão ante el Gremio. El equipo del barrio de Laranjeiras, Rio de Janeiro, acabó en el quinto puesto el año pasado y obtuvo una plaza en la Libertadores.

Savarino sumó cuatro goles y tres asistencias en 27 partidos jugados en la pasada temporada de la liga brasileña con el Botafogo, que lo fichó en 2024 desde el Real Salt Lake de la MLS estadounidense.

Ya el volante tenía experiencia previa en Brasil con el Atlético Mineiro (2000-2022).

El Fogão, que pasa por serias dificultades económicas, está sancionado con una prohibición de la FIFA de inscribir nuevos jugadores por deudas con el Atlanta United por la transferencia en junio de 2024 del argentino Thiago Almada, actual jugador del Atlético de Madrid.