Fluminense golea 3-0 al Mineiro y estrecha la lucha por la cuarta plaza a Libertadores

La lucha por la cuarta plaza, la última que da acceso directo a la Copa Libertadores 2026, se estremeció este sábado con la victoria del Fluminense por 3-0 ante el Atlético Mineiro y las derrotas del Mirassol y del Botafogo, en los partidos que abrieron la 27ª jornada del Brasileirao.

- Fluminense, arrollador -

En el Maracaná, el Fluminense volvió a mostrar su mejora desde la llegada del argentino Luis Zubeldía en el banquillo y se impuso cómodamente a un apático Mineiro, que no disparó a portería en todo el encuentro, con un gol en la primera parte del lateral Samuel Xavier, y dos en la segunda parte, del colombiano Kevin Serna y de Keno.

"Hicimos un gran partido, completo", resaltó el veterano capitán tricolor, Thiago Silva. "Creo que hicimos un partido bastante completo. Es difícil que el Atlético Mineiro, con las características de los jugadores que tiene, con un entrenador muy bueno, no pueda conectar y concretizar situaciones de gol. No es habitual", resaltó Zubeldía.

Con la victoria, la segunda en tres encuentros del Flu con su nuevo entrenador, el conjunto carioca sube a la séptima plaza a cinco puntos del Botafogo, cuarto, pero con dos partidos pendientes, que en caso de ganarlos, lo podrían dejar en zona de clasificación directa para la próxima Libertadores.

- Primera victoria de Ramón -

Otro técnico argentino, el veterano Ramón Díaz, logró su primera victoria en el banquillo del Internacional de Porto Alegre al derrotar en casa 2-0 al Botafogo, bajo una intensa lluvia durante toda la primera mitad, con un tanto de Alan Patrick en la primera parte y otro de Vitinho en la segunda.

"Estoy feliz por el equipo, porque necesitábamos la victoria. Creo que, de ahora en adelante, vendrán cosas muy buenas", declaró el delantero colombiano del Inter Johan Carbonero.

Con la victoria, el Inter puso fin a cuatro jornadas sin ganar y también a quince partidos consecutivos encajando goles.

El Colorado se alejó a siete puntos del descenso, mientras que el Botafogo podría ver como el Bahia le iguala a la cuarta plaza este domingo si gana al Flamengo.

- Eficacia corinthiana -

Revelación del campeonato, el Mirassol sumó su tercera jornada sin ganar al perder 3-0 contra el Corinthians, con un penalti transformado por Maycon en la primera parte y dos en la segunda de Yuri Alberto y el joven André.

El Corinthians hizo gala de una gran eficacia al dominar el Mirassol el encuentro y disponer de varias oportunidades claras de gol, sin éxito, mientras que el Timao no falló en las pocas llegadas que tuvo.

- Final polémico -

El Bragantino ganó 1-0 al Gremio en un final muy polémico, con un penalti en el minuto 90+16 transformado por Jhon Jhon. La pena máxima indignó a los jugadores gremistas, que jugaron con 10 desde la primera parte por la expulsión de su capitán Walter Kanneman.

"El Gremio está siendo categóricamente robado desde que empezó el campeonato.

Vivimos en una liga donde queremos mejorar el calendario, pero no hay una profesionalización de los árbitros", criticó el lateral Marlon.

El enfado en el Gremio fue tal que el entrenador Mano Menezes no salió a dar la rueda de prensa. En su lugar habló el director de fútbol del club, Guto Peixoto, quien criticó el estamento arbitral.

"La CBF tiene que implantar el descenso de los árbitros. Esto es lo que tiene que hacer. Cada año, suben cuatro y bajan cuatro", dijo Peixoto.

La 27ª jornada del Brasileirao se completará este domingo, destacando la difícil salida del líder, el Flamengo, en casa del Bahia, mientras que el Palmeiras, segundo, se medirá en un derbi de gran rivalidad al Sao Paulo, también como visitante.

Resultados de los partidos de la 27ª jornada del campeonato de fútbol brasileño, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Fluminense 3

Atlético Mineiro 0

Red Bull Bragantino 1

Gremio 0

Internacional 2

Botafogo 0

Corinthians 3

Mirassol 0

- Domingo:

Vasco

Vitória

São Paulo

Palmeiras

Bahia

Flamengo

Juventude

Fortaleza

Cruzeiro

Sport

Ceara

Santos

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 55 25 16 7 2 50 12 38

2. Palmeiras 52 24 16 4 4 39 19 20

3. Cruzeiro 51 26 15 6 5 39 19 20

4. Botafogo 43 27 12 7 8 37 23 14

5. Mirassol 43 26 11 10 5 42 28 14

6. Bahia 40 25 11 7 7 33 30 3

7. Fluminense 38 25 11 5 9 33 31 2

8. Sao Paulo 38 26 10 8 8 29 25 4

9. Red Bull Bragantino 36 27 10 6 11 33 38 -5

10. Corinthians 33 27 8 9 10 29 32 -3

11. Gremio 33 27 8 9 10 28 33 -5

12. Internacional 32 26 8 8 10 32 38 -6

13. Ceara 31 25 8 7 10 23 24 -1

14. Vasco 30 26 8 6 12 38 38 0

15. Atlético Mineiro 29 25 7 8 10 22 29 -7

16. Santos 28 25 7 7 11 25 35 -10

17. Vitória 25 26 5 10 11 21 38 -17

18. Juventude 23 25 6 5 14 20 46 -26

19. Fortaleza 21 25 5 6 14 24 40 -16

20. Sport 15 24 2 9 13 18 37 -19

