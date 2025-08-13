Fluminense golpea en Cali y Del Valle toma vuelo en largada de octavos de la Sudamericana

El Fluminense ajustó su traje de favorito y derrotó por 2-1 de visita al América de Cali, en un arranque de octavos de la Copa Sudamericana que este martes se completó con victorias de Independiente del Valle y Once Caldas.

Tras sorprender al colarse en semifinales del renovado Mundial de Clubes el mes pasado, el club de Río de Janeiro retornó a la Otra Mitad de la Gloria con un resonante triunfo en Colombia.

"Sufrimos una gran presión, pero supimos soportar los ataques de los adversarios (...). Es un partido de 180 minutos y ganamos la primera parte", dijo Renato Portaluppi, entrenador del equipo carioca, al final del encuentro en el estadio Pascual Guerrero.

Los Diablos Rojos colombianos, cuatro veces subcampeones de la Copa Libertadores, dieron pelea pese a tomar un gol en contra en el amanecer del partido.

Yerson Candelo con un desafortunado cabezazo le dio la apertura del marcador a los brasileños a los 7 minutos. El uruguayo Agustín Cannobio con un potente disparo, tras un despeje defectuoso de la defensa cafetera, anotó el 2-0 cuando el partido llegaba al primer cuarto de hora.

Dos golpes que minaron la confianza de un equipo caleño que luchó por poner pimienta a la serie, misión que logró con gol de Cristian Barrios en los descuentos (90+3).

"Estamos vivos, por supuesto, tenemos un segundo tiempo que jugar en Brasil.

“Si pudimos hoy tener protagonismo en el partido, ¿por qué no pensar que en Brasil podemos ganar 1-0 o 2-0?”, advirtió el entrenador escarlata, el argentino Diego Raimondi.

Del Valle frena a la revelación de 2025

En una semana en el Maracaná, América deberá jugar un partido perfecto si quiere eliminar al Flu, campeón de la Libertadores en 2023.

A su favor: el Tricolor ya no cuenta con el buen fútbol del atacante colombiano Jhon Arias, traspasado tras el Mundial al Wolverhampton inglés, y el experimentado zaguero Thiago Silva está lesionado.

En Quito, el duelo entre ecuatorianos se saldó con victoria del llamado Matagigantes.

Tras eliminar en ronda de playoffs al Vasco Da Gama de Brasil, Independiente del Valle mantuvo su buena racha en la Sudamericana con triunfo 1-0 en casa ante Mushuc Runa.

Un cabezazo del atacante argentino Claudio Spinelli a los 19 minutos puso el gol de la victoria para Del Valle, campeón del torneo en 2019 y 2022.

Fue un baldado de agua fría para el Mushuc Runa, que descolló en la fase de grupos de la Sudamericana con cinco triunfos, una siembra que lo situó en el sitial de equipo a vencer.

Pero el camino en la serie será cuesta arriba para los dirigidos por Paúl Vélez, que apuestan todo a su localía para extender su sueño copero en su primera participación en el certamen.

Once Caldas sonríe

El primer partido del día —y de la ronda de los 16 mejores, cuya primera fase se completará entre miércoles y jueves— se vivió en la colombiana Manizales, allí donde el local Once Caldas sacó un triunfo 1-0 ante el argentino Huracán.

Tras un primer tiempo sin grandes emociones y con un 0-0 marcado a fuego, en el complemento una jugada individual de Michael Barrios abrió camino al Caldas al terminar en penal que convirtió en gol el veterano Dayro Moreno a los 57 minutos.

Con su anotación, el delantero de 39 años igualó al atacante argentino Sergio Galván Rey como máximo artillero del blanco blanco en competencias de la Conmebol, ambos con once goles.

“No porque se ganó todo está bien, nosotros tenemos que seguir trabajando y mejorando, y pensar en lo que viene, en ir a ganar porque el equipo demostró que puede ganar en Argentina”, dijo el técnico cafetero Hernán Darío Herrera.

Con dominio del balón, los campeones de la Copa Libertadores de 2004 intentaron ampliar el marcador pero sus intenciones fueron presas de la falta de intensidad e ideas en ataque.

Enfrente, Huracán, subcampeón argentino, tampoco arriesgó y se vuelve a casa con la llave abierta de cara a la revancha, a disputarse en una semana en Buenos Aires.