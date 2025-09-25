Fluminense nombra a Zubeldía como entrenador tras renuncia de Renato Gaúcho

El Fluminense anunció este jueves al argentino Luís Zubeldía como entrenador, tras la sorpresiva renuncia de Renato Gaúcho a raíz de la eliminación del equipo brasileño en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 a manos del argentino Lanús.

Zubeldía, de 44 años y campeón de la Sudamericana en 2023 con el ecuatoriano Liga de Quito, estaba libre desde su salida del Sao Paulo a mediados de junio, en medio de una racha negativa de resultados.

Firmó contrato hasta el final de 2026, informó el club de Río de Janeiro en un comunicado.

La noche del martes, Renato Gaúcho renunció luego del empate 1-1 entre el Flu y Lanús en el estadio Maracaná que derivó en la eliminación copera, debido a la victoria 1-0 que había conquistado el Granate una semana antes en Buenos Aires.

"A partir de ahora va a estar otro aquí" y "quiero ver si va a poner el equipo que el torcedor quiere o el equipo que tiene en su cabeza", agregó el estratega saliente, al rechazar las críticas que rodeaban al plantel.

Zubeldía inició su carrera como director técnico en 2008, con Lanús. Ha pasado desde entonces por clubes de España, Ecuador, México, Colombia y Paraguay.

Se convierte en el quinto argentino en la actualidad en los banquillos del Brasileirão, junto a Hernán Crespo (Sao Paulo), Juan Pablo Vojvoda (Santos), Jorge Sampaoli (Atlético Mineiro) y Ramón Díaz (Internacional de Porto Alegre).

El Flu, sin torneos internacionales en lo que resta del año, marcha en la octava casilla de la liga brasileña, a veinte puntos del líder Flamengo, y disputará las semifinales de la Copa de Brasil.

erc/raa/