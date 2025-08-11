Fluminense se reencuentra con la Sudamericana en unos octavos abiertos para todos

Luego de alcanzar las semifinales en el renovado Mundial de Clubes, Fluminense reaparecerá esta semana en la escena internacional cuando visite al América de Cali en el inicio de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, una fase con duelos equilibrados y sin favoritos con ventaja clara.

El Fluzão, campeón de la Libertadores 2023, ganó su zona en la fase de grupos de la Sudamericana y se clasificó como el cuarto mejor equipo de esa etapa.

Ese rendimiento le permitió llegar con tranquilidad al Mundial de Clubes, donde fue el mejor latinoamericano, superando a los encopetados Boca Juniors, River Plate, Palmeiras y Flamengo.

Su rival el martes será América de Cali, los Diablos Rojos colombianos, que buscan recuperar prestigio internacional.

Finalistas de la Libertadores en tres ocasiones consecutivas en los años 80 y nuevamente en 1996, los caleños regresan a la escena continental con la esperanza de reeditar sus años de mayor protagonismo.

Fluminense, sin embargo, se presentará en Cali sin su máxima figura del Mundial, el colombiano Jhon Arias, transferido al inglés Wolverhampton. Tampoco contará con su capitán, el incombustible Thiago Silva, lesionado.

"Este grupo es muy bueno, aunque mucha gente cree que necesitamos refuerzos", dijo el técnico tricolor, Renato Portaluppi.

América también sufrió una baja clave: el talentoso Juan Fernando Quintero regresó en julio al argentino River Plate.

Mushuc Runa en crisis

Otro de los duelos atractivos de octavos será entre ecuatorianos: Mushuc Runa, revelación del torneo y único equipo con cinco victorias en la fase de grupos, enfrentará al Independiente del Valle, que llegó desde la Libertadores y eliminó con facilidad al Vasco da Gama en la ronda de playoffs.

El duelo ecuatoriano en Quito promete ser intenso el martes y llega con ambos equipos en presentes distintos: Del Valle, líder sólido del torneo ecuatoriano, recibe a un Mushuc Runa colista, muy lejos del buen nivel mostrado en la fase de grupos copera.

"Estamos muy bien. A nivel de goles: máximos goleadores, menos goleados, mejor diferencia de goles, el equipo menos derrotado del campeonato...", destacó el técnico español Javier Rabanal al diario canario El Día.

Otro juego a seguir en esta fase es el que protagonizarán la Universidad de Chile e Independiente de Argentina.

La U luchó hasta la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores, pero la pulseada fue ganada por Botafogo, campeón vigente, y Estudiantes de La Plata, que avanzaron a octavos.

El equipo chileno fue tercero en su zona y cayó a la Sudamericana, donde buscará revancha.

Enfrente estará Independiente, el Rey de Copas, que ganó su grupo con solidez y apunta a volver a los primeros planos internacionales tras varias temporadas sin títulos continentales.

Alianza Lima y el Galo, rivales con peso

Un cruce que también despierta atención será el de Alianza Lima ante la Universidad Católica de Ecuador, el miércoles en la capital peruana.

Alianza sorprendió al eliminar a Boca Juniors en la segunda fase de la Libertadores, pero no logró avanzar a los octavos y terminó tercero en su grupo, cayendo a la Sudamericana.

En su estreno en la Sudamericana, Alianza dejó fuera al Gremio de Brasil en una de las llaves más duras de los playoffs. Su rival, Universidad Católica, clasificó como primero de grupo, con regularidad y orden, pero sin grandes figuras ni el cartel internacional de otros equipos en competencia.

También destaca el cruce del jueves entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz en Belo Horizonte.

El Galo, campeón de la Libertadores en 2013 y finalista el año pasado, llegó a esta instancia tras eliminar por penales al colombiano Atlético Bucaramanga, en una serie muy cerrada.

Godoy Cruz, por su parte, ganó su grupo por diferencia de goles frente a Gremio y buscará sorprender a Hulk y compañía. El equipo mendocino apuesta a la solidez defensiva y a un planteo pragmático para intentar dar el golpe.

Atlético Mineiro, pese a algunas bajas, mantiene una base competitiva y apunta a recuperar protagonismo en la Sudamericana tras quedar fuera de la Libertadores de este año.