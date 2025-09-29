Fly PLAY cesa sus operaciones y cancela todos sus vuelos
Fly PLAY cesa sus operaciones y cancela todos sus vuelos
MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -
La aerolínea 'low cost' islandesa Fly PLAY ha anunciado en un comunicado este lunes el cese de sus operaciones y la cancelación de todos sus vuelos.
En el mismo, explica a los pasajeros que pueden encontrar alternativas a sus viajes en vuelos de otras compañías y que algunas de ellas pueden ofrecer "tarifas de rescate" especiales teniendo en cuenta las circunstancias.
En España, PLAY operaba en Alicante, Barcelona, Fuerteventura, Gran Canaria, Madrid, Málaga y Tenerife.
En el comunicado, la compañía da indicaciones a los clientes sobre cómo solicitar un reembolso de sus billetes y pide disculpas por los inconvenientes.
