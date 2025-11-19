Flydubai firma un acuerdo con Boeing para la compra de 75 aviones

La aerolínea de bajo coste Flydubai anunció el miércoles haber firmado un acuerdo con Boeing para la compra de 75 aviones 737 MAX, por un valor de US$13.000 millones, en el tercer día del salón aeronáutico de Dubái.

El martes la compañía ya había anunciado un acuerdo preliminar con el competidor europeo de Boeing, Airbus, que incluía un pedido en firme de 150 A321neo, valorado en US$24.000 millones.

El grupo informó el miércoles en un comunicado de un pedido en firme "de 75 aviones 737 MAX, por un valor de US$13.000 millones, y opciones para otros 75 aviones adicionales".

El transportista del rico emirato del Golfo opera una flota de más de 90 aviones Boeing 737.

"Aviones fiables y entregas puntuales son esenciales para sostener el crecimiento de nuestro sector, y este acuerdo nos permite mantenernos bien posicionados", comentó su presidente, el jeque Ahmed bin Saed Al Maktum.

Este anuncio supone un impulso para el fabricante estadounidense, que intenta pasar página tras un periodo difícil marcado por accidentes mortales, juicios, una huelga en su división de defensa y retrasos en las entregas.

El lunes el gigante emiratí Emirates había anunciado un pedido de 65 Boeing 777X, valorado en US$38.000 millones.

