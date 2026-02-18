FMI advierte a Japón sobre el riesgo de cortar impuesto al consumo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este miércoles a Japón que debe abstenerse de reducir el impuesto al consumo para evitar agravar los riesgos fiscales, en una crítica a un alivio prometido por la primera ministra Sanae Takaichi.

Para apoyar el consumo y contener la inflación, Takaichi se comprometió antes de las elecciones del 8 de febrero a eximir los productos alimenticios del impuesto al consumo del 8% durante dos años.

La jefa de gobierno no dio a conocer una fuente clara de financiamiento para sustentar la medida, cuyo costo fiscal se calcula en 32.000 millones de dólares.

"Las autoridades deberían evitar reducir el impuesto al consumo, una medida no focalizada que reducirá los márgenes de maniobra fiscales y aumentará el riesgo" de endeudamiento, indicó el FMI en un informe sobre Japón.

"El apoyo a los hogares y empresas vulnerables (...) debe ser fiscalmente neutro, temporal y focalizado", insistió el organismo financiero con sede en Washington.

El anuncio del regalo fiscal de Takaichi generó pánico en el mercado de bonos, acosado por la perspectiva de un desajuste presupuestario.

El mercado se había enfriado por el plan de estímulo de 138.549 millones de dólares adoptado a finales de 2025 para apoyar a los hogares mediante subvenciones energéticas, a riesgo de aumentar el endeudamiento japonés, que alcanzó 210% del PIB en 2025, según el FMI.