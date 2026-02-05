FMI afirma que economía israelí se recuperará de la guerra de Gaza con alza de 4,8% en 2026

Por Steven Scheer

JERUSALÉN, 5 feb (Reuters) - La economía de Israel crecería un 4,8% en 2026 tras el alto el fuego en Gaza, después de una tasa del 2,9% en 2025, pero las renovadas tensiones regionales podrían limitar el crecimiento, según un informe publicado el jueves por el Fondo Monetario Internacional.

El FMI señaló que, tras el alto el fuego de octubre, la actividad económica se había acelerado notablemente y, suponiendo que no se reanudaran las hostilidades, se preveía que el crecimiento se fortaleciera a corto plazo, impulsado por "el consumo privado acumulado y el repunte de la inversión, mientras que el consumo público disminuye".

Señaló que el conflicto de dos años con el grupo militante palestino Hamás dejó un legado sustancial de altos gastos en defensa, mientras que la oferta de mano de obra se vio limitada por la prolongada movilización militar y la menor disponibilidad de trabajadores no israelíes.

"Estas presiones agravarían los retos estructurales de larga data —como la persistente baja participación en el mercado laboral de grupos específicos— y lastrarían las perspectivas económicas a medio plazo", afirmó el FMI, refiriéndose a hombres judíos ultraortodoxos y las mujeres árabes.

SE NECESITA UNA MAYOR CONSOLIDACIÓN FISCAL Aunque el alto el fuego detuvo la mayor parte de los combates, estos no han cesado por completo. Ambas partes se han acusado mutuamente de violar las disposiciones del acuerdo.

"Existen riesgos a la baja (para el crecimiento), entre ellos el de un posible recrudecimiento de las tensiones regionales", afirmó el FMI.

El FMI señaló que era necesaria una consolidación fiscal adicional para que la carga de la deuda de Israel, que se disparó durante la guerra, disminuyera, al tiempo que se salvaguardaba un gasto civil adecuado.

La semana pasada, el Parlamento dio su aprobación inicial al proyecto de presupuesto estatal para 2026, pero aún no está claro si recibirá la aprobación definitiva antes de la fecha límite del 31 de marzo, debido a las divisiones dentro de la coalición gobernante. Si no se aprueba el presupuesto antes de finales de marzo, se convocarán nuevas elecciones.

El FMI afirmó que una política monetaria moderadamente restrictiva ha sido adecuada y ha contribuido a reducir la inflación hasta el objetivo oficial del 1-3% anual.

La tasa fue del 2,6% en diciembre y el FMI prevé un nivel inferior al 2% este año, ya que las presiones de la demanda se ven más que compensadas por los efectos retardados de la fortaleza del shekel y la relajación de las restricciones de capacidad.

El banco central ha bajado su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos en cada una de sus dos últimas reuniones, hasta el 4%, pero se prevé que la tasa sea del 3,5% a finales de 2026. El banco prevé un crecimiento del 5,2% en 2026, frente al 2,8% en 2025.

(Reporte de Steven Scheer; edición de Alex Richardson.)