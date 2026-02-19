FMI afirma que situación económica y humanitaria de Venezuela es "bastante frágil"

WASHINGTON, 19 feb (Reuters) -

La situación económica y humanitaria de Venezuela es "bastante frágil", afirmó el Fondo Monetario Internacional el jueves, y añadió que se prevé una inflación de tres dígitos y una rápida depreciación de la moneda.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, dijo que el FMI sigue vigilando la evolución de la situación en Venezuela, a pesar de haber suspendido sus relaciones con Caracas en 2019.

Afirmó que el FMI se guiaría por sus miembros y la comunidad internacional a la hora de decidir si volver a entablar relaciones con el país, del que ha salido aproximadamente una cuarta parte de su población —unos 8 millones de personas— desde 2014. (Reporte de Andrea Shalal y David Lawder, editado en español por Javier Leira)