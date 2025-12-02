FMI alcanza acuerdo técnico con Ecuador y prevé desembolso inmediato de US$620 millones

SANTIAGO, 2 dic (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional dijo el martes que alcanzó un acuerdo a nivel de personal con Ecuador para completar la cuarta revisión del programa ampliado bajo el Servicio Ampliado (EFF, por su sigla en inglés), lo que podría destrabar un desembolso inmediato de unos US$620 millones una vez que el directorio ejecutivo dé su aprobación en las próximas semanas.

El organismo señaló que la liberación de los fondos también dependerá de la confirmación de los compromisos financieros de socios internacionales y destacó que el programa económico del país ha logrado atraer apoyo adicional de otros organismos multilaterales.

Según el FMI, la economía ecuatoriana mostró una recuperación sólida en los primeros tres trimestres del año, apuntalada por un repunte de la demanda interna y un desempeño favorable de las exportaciones no petroleras. Añadió que la cuenta corriente sigue registrando amplios superávits, fortaleciendo las reservas internacionales.

El FMI indicó en un comunicado que la liquidez del sistema financiero continúa respaldando la expansión del crédito y que, pese a la caída de los precios del petróleo, la economía ha mostrado una resiliencia “notable”. Subrayó que estos factores han contribuido a mantener la estabilidad macroeconómica en un contexto externo desafiante.

El organismo afirmó que Ecuador cumplió todos los criterios de desempeño cuantitativos correspondientes a octubre de 2025 y todos los objetivos indicativos disponibles para esta revisión. También sostuvo que las autoridades han adoptado medidas firmes para apuntalar la sostenibilidad fiscal y reforzar los colchones de liquidez, al tiempo que han protegido a los grupos más vulnerables.

Gracias a estas acciones, los depósitos del Gobierno y las condiciones de liquidez han mejorado, mientras que los diferenciales de la deuda soberana se han reducido de manera significativa, según el informe.

El Fondo dijo que las medidas implementadas por Ecuador están contribuyendo a fortalecer la estabilidad macroeconómica y financiera, proteger la dolarización y consolidar la sostenibilidad fiscal. Según el organismo, estas políticas deberían respaldar un crecimiento más sólido y más inclusivo en los próximos años. (Reporte de Javier Leira)