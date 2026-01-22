FMI completa dos revisiones con Paraguay y libera desembolso de US$117 millones

ASUNCIÓN, 22 ene (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el jueves que completó las revisiones de dos acuerdos con Paraguay y puso a disposición de sus autoridades el desembolso de unos 117 millones de dólares tras considerar que su economía sigue siendo resiliente a pesar de la incertidumbre mundial.

El organismo con sede en Washington dijo que concluyó la sexta revisión bajo el Instrumento de Coordinación de Políticas y la cuarta revisión bajo el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, y sostuvo que la economía del país sigue siendo sólida ya que sus autoridades "avanzan en sus objetivos de consolidación fiscal y mantienen la inflación dentro del rango de tolerancia del banco central".

"Se prevé que el PIB real siga creciendo con fuerza en 2026 y en los años posteriores, gracias a la estabilidad macroeconómica y a una amplia gama de reformas en curso", dijo el FMI en un comunicado. No obstante, subrayó que "es esencial que continúen los progresos en reformas estructurales, lo cual incluye mantener el ritmo de aplicación, a fin de seguir mejorando el clima de inversión".

Mantener el impulso de la reforma estructural aportará más estabilidad macroeconómica y favorecerá un crecimiento sostenible e inclusivo, agregó el documento.

El banco central paraguayo proyectó un crecimiento del Producto Interno Bruto del país, que exporta principalmente soja y carne vacuna, de 6% en 2025 y de 4,2% este año, con una inflación del 3,5%. (Escrito por Daniela Desantis)