FMI dice que Argentina necesita compromiso con ancla fiscal y marco cambiario

NUEVA YORK, 2 oct (Reuters) - Fortalecer la confianza y reducir la inflación en Argentina seguirá requiriendo el compromiso del Gobierno con un ancla fiscal, una política monetaria y un marco cambiario consistentes, dijo el jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Fortalecer la confianza y sostener el enorme progreso en la reducción de la inflación seguirá requiriendo el compromiso inquebrantable de las autoridades con el ancla fiscal, respaldado por una política monetaria consistente y un marco cambiario orientado a reconstruir las reservas", dijo la directora de comunicaciones del FMI, Julie Kozack.

Kozack dijo respecto del actual programa de US$20.000 millones que Argentina necesita generar "un amplio apoyo político para garantizar la implementación de la ambiciosa agenda de reforma de las autoridades". (Reporte de Rodrigo Campos y David Lawder, escrito en español por Lucila Sigal, editado por Walter Bianchi)