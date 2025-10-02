FMI dice que Argentina necesita compromiso con ancla fiscal y marco cambiario
- 1 minuto de lectura'
NUEVA YORK, 2 oct (Reuters) - Fortalecer la confianza y reducir la inflación en Argentina seguirá requiriendo el compromiso del Gobierno con un ancla fiscal, una política monetaria y un marco cambiario consistentes, dijo el jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Fortalecer la confianza y sostener el enorme progreso en la reducción de la inflación seguirá requiriendo el compromiso inquebrantable de las autoridades con el ancla fiscal, respaldado por una política monetaria consistente y un marco cambiario orientado a reconstruir las reservas", dijo la directora de comunicaciones del FMI, Julie Kozack.
Kozack dijo respecto del actual programa de US$20.000 millones que Argentina necesita generar "un amplio apoyo político para garantizar la implementación de la ambiciosa agenda de reforma de las autoridades". (Reporte de Rodrigo Campos y David Lawder, escrito en español por Lucila Sigal, editado por Walter Bianchi)
Otras noticias de FMI
- 1
Susana Giménez salió a responderle a Verónica Lozano: “Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”
- 2
Graciela Borges: entre la emoción por una nueva distinción, su vínculo con Catherine Deneuve y cómo es su vida hoy
- 3
Un influencer chino murió tras estrellarse en un avión ultraligero casero
- 4
“Abre el lunes”: reactivan una emblemática fábrica del campo que estuvo parada