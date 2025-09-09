FMI dice que colabora con la Argentina para consolidar la estabilidad y mejorar perspectivas de crecimiento
BUENOS AIRES, 9 sep (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el martes que el personal del organismo colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento.
"Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda de desregulación integral", dijo la directora de comunicaciones del organismo, Julie Kozack.
El mensaje en la red social X se conoce un día después de que los mercados financieros del país austral se desplomaron como respuesta a una dura derrota del Gobierno en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires.
El resultado adverso para el presidente Javier Milei avivó el temor sobre su capacidad para implementar su programa de reformas económicas.
(Reporte de Walter Bianchi Editado por Javier López de Lérida)
