FMI dice que economía de Argentina comenzó el año con solidez

NUEVA YORK, 15 ene (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió el jueves los esfuerzos del gobierno de Argentina para reconstruir las reservas de divisas, así como para asegurar el apoyo a una legislación destinada a reducir la informalidad del mercado laboral y aumentar su flexibilidad.

"Si bien el proceso aún está en sus inicios, la acumulación de reservas ha comenzado el año a un ritmo más rápido del previsto", dijo la jefa de comunicaciones del FMI, Julie Kozack, en una conferencia de prensa programada.

Kozack afirmó que se espera que las medidas de Argentina mejoren las perspectivas de un acceso "pleno y duradero" a los mercados internacionales de capital.

Añadió que la próxima revisión del programa actual del FMI con Argentina tendrá lugar en febrero, y que cualquier discusión sobre el cumplimiento del programa se llevará a cabo en esa fecha. (Reporte de Rodrigo Campos; Traducido por Walter Bianchi; editado por Lucila Sigal)