FMI dice que Ecuador avanza bien en las reformas, pero se enfrenta a numerosos retos

WASHINGTON, 2 oct (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el jueves que Ecuador está cumpliendo bien los objetivos de su programa ampliado de préstamos de US$5000 millones del FMI, pero aún necesita superar numerosos retos, desde la volatilidad de los precios del petróleo hasta la seguridad interna, que están dificultando el acceso del país a los mercados de capitales.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, dijo en una rueda de prensa regular que el Fondo estaba trabajando con las autoridades ecuatorianas para determinar el calendario de la próxima revisión del programa, que fue ampliado en US$1000 millones en julio. (Reporte de David Lawder, Editado en Español por Manuel Farías)