FMI dice que el 25 de febrero publicará informe sobre política económica de EEUU

WASHINGTON, 19 feb (Reuters) -

El Fondo Monetario Internacional anunció el jueves que el 25 de febrero publicará la tan esperada revisión anual inicial de las políticas económicas de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump, que incluirá evaluaciones de los déficits fiscales, comerciales y por cuenta corriente del país, así como una evaluación general del valor del dólar.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, dijo en rueda de prensa que, a pesar de la reciente depreciación del dólar, la entidad considera que esta moneda es fundamental para el sistema monetario internacional, ya que sigue dominando la facturación comercial, las reservas internacionales, los préstamos y los pagos globales.

"Si analizamos un contexto más histórico, el nivel actual del dólar frente a las principales divisas se acerca a su media histórica de la última década", afirmó Kozack. "Los mercados de divisas pueden ser volátiles y, por supuesto, es importante no dar demasiada importancia a las fluctuaciones diarias de las divisas". (Reporte de David Lawder. Editado en español por Javier Leira)