FMI dice que la economía de EEUU sufre tensiones; la demanda se modera y el crecimiento del empleo se ralentiza

WASHINGTON, 11 sep (Reuters) - La economía estadounidense está mostrando algunas tensiones después de años de resistencia, con la demanda interna moderándose y el crecimiento del empleo desacelerándose, dijo el jueves el Fondo Monetario Internacional.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, dijo que la inflación estaba en camino de alcanzar el objetivo del 2% de la Reserva Federal pero que había algunos riesgos que podrían empujarla al alza, en gran parte como resultado de los aranceles impuestos a las importaciones por el Gobierno del presidente Donald Trump.

Dijo que una revisión a la baja en los datos de empleo de Estados Unidos anunciada a principios de esta semana era un "poco más grande" que el promedio histórico.

El personal del FMI examinaría los datos y las revisiones con las autoridades estadounidenses durante el examen de la economía programado para noviembre. (Reportaje de Andrea Shalal, Edición de Franklin Paul)