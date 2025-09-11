FMI dice que la Fed tiene margen para bajar las tasas de interés

WASHINGTON, 11 sep (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el jueves que la Reserva Federal tiene margen para bajar las tasas de interés debido al debilitamiento del mercado laboral estadounidense, pero que el banco central debería actuar con cautela y vigilando de cerca los datos económicos emergentes.

"Nuestra sensación general es que, dados los riesgos a la baja para el pleno empleo, hay margen para que la Fed comience a bajar las tasas de interés oficiales", dijo la portavoz del FMI, Julie Kozack, en una sesión informativa regular.

"También diríamos que la Fed debería proceder con cautela, por supuesto en función de los datos, en los próximos meses".

Se espera que la Fed baje su tasa de interés de referencia un cuarto de punto porcentual en una reunión de política monetaria la semana que viene. (Reporte de Andrea Shalal; edición de Paul Simao. Editado en español por Natalia Ramos)