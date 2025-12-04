FMI dice que las políticas monetarias y cambiarias de Argentina deberán respaldar una trayectoria de acumulación de reservas más ambiciosa.

4 dic (Reuters) - Las políticas monetarias y cambiarias de Argentina deberán respaldar una mayor acumulación de reservas para facilitar el acceso del país a los mercados internacionales de capital, dijo el jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria de acumulación de reservas más ambiciosa para crear reservas adecuadas en Argentina", sostuvo la portavoz del organismo, Julie Kozack, en una rueda de prensa programada.

"Esto ayudará a Argentina a afrontar mejor los shocks y también facilitará un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital".

Argentina ha señalado que busca emitir bonos internacionales en escenarios específicos, mientras que los gobiernos provinciales y empresas ya han comenzado a recurrir al mercado.

El FMI evaluará el siguiente conjunto de objetivos incluidos en su programa de crédito para Argentina a finales de diciembre, tras lo cual podría programarse una nueva revisión. Aún no se ha fijado una fecha para la próxima misión al país, señaló Kozack.

