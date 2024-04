Fmi dice que no fue consultado en reciente emisión de bonos de el salvador

NUEVA YORK, 19 abr (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional dijo el viernes que no ha respaldado una reciente emisión de bonos de El Salvador que implica un mayor pago a los inversores si no acuerda un programa con el Gobierno en 18 meses, o si el país no logra múltiples mejoras en su calificación crediticia.

"No fuimos consultados y no hemos respaldado esa operación, esa es una operación entre el país y el sector privado", dijo el viernes en rueda de prensa el director del FMI para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, que no respondió si la institución espera que más emisiones incluyan una descripción similar.

Dijo que las conversaciones con El Salvador continúan con el objetivo de un programa apoyado por el FMI. (Reporte de Rodrigo Campos. Editado en español por Javier Leira)