Por Jorgelina do Rosario y Rodrigo Campos

MARRAKECH, Marruecos, 13 oct (Reuters) - La reciente reunión entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y El Salvador ha sido "muy productiva" luego de una reciente visita de un equipo negociador al país, sin embargo aún no hay acuerdo para un nuevo programa de financiamiento, dijo el viernes un funcionario del organismo multilateral.

Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo a Reuters que no hay un plazo fijado para llegar a un acuerdo ni una fecha para una nueva reunión. Además, señaló que se necesitan medidas estructurales "importantes" en la nación, "por lo que es mejor hacerlo bien, que apresurarse".

"La reunión con El Salvador ha sido muy productiva", afirmó. "Acabamos de tener una misión allí, una misión de negociación, pero sabíamos que sería un primer paso", agregó.

Los eurobonos salvadoreños se encuentran entre los de mejor desempeño en lo que va del año, y los inversores han considerado un posible acuerdo con el FMI como catalizador para un nuevo repunte.

El tamaño de un eventual programa se establecería cerca del final de las negociaciones, dijo Valdés, y el monto estaría vinculado a la brecha en la balanza de pagos.

El FMI informó a finales de septiembre que estaba trabajando con El Salvador en "cuestiones técnicas" y en minimizar los riesgos de la adopción del bitcóin como moneda de curso legal por parte del país.

Cuando se le preguntó si un cambio en el estatus de la criptomoneda era parte de las discusiones, Valdés dijo: "Preferiría no identificar las medidas exactas que deben tomarse, pero es un hecho bien conocido que no vemos (...) no apoyamos, en general, tener bitcóin como moneda de curso legal".

El gobierno salvadoreño no respondió a una solicitud de comentarios sobre si se estaba discutiendo la eventual eliminación de la criptomoneda como moneda de curso legal.

Valdés dijo que el programa en discusión tiene un ancla fiscal clave, así como reformas estructurales relevantes.

"Hasta cierto punto, tienen una gran oportunidad que pocos países tienen en la región: tienen la gobernanza y el apoyo para hacer lo que hay que hacer", dijo sin señalar específicamente la amplia popularidad del presidente Nayib Bukele o su supermayoría en el Congreso.

"En otros países, la fragmentación y la baja popularidad son limitaciones para las acciones políticas y aquí tienen una oportunidad muy valiosa", añadió el funcionario del FMI.

La Corte Suprema de El Salvador, con una mayoría de jueces respaldados por Bukele, dictaminó en 2021 que él podía postularse para otro mandato a pesar de una prohibición constitucional específica a la reelección presidencial.

Encuestas muestran que el mandatario es el favorito para ganar las elecciones de febrero. (Reporte de Jorgelina do Rosario en Marrakech, Marruecos, y Rodrigo Campos en Nueva York; reporte adicional de Nelson Rentería en San Salvador; edición en español de Ana Isabel Martinez)