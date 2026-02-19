FMI dice que situación económica y humanitaria de Venezuela es "bastante frágil"

Por Andrea Shalal

WASHINGTON, 19 feb (Reuters) - La situación económica y humanitaria de Venezuela es "bastante frágil", dijo el jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI), que añadió que se prevé una inflación de tres dígitos y una rápida depreciación de la moneda.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, dijo que el FMI sigue vigilando la evolución de la situación en Venezuela, a pesar de haber suspendido sus relaciones con Caracas en 2019.

Agregó que el FMI se guiaría por sus miembros y la comunidad internacional a la hora de decidir si volver a entablar relaciones con el país, del que ha emigrado casi una cuarta parte de su población -unos 8 millones de personas- desde 2014.

"Venezuela atraviesa una grave y prolongada crisis económica y humanitaria", dijo Kozack durante una sesión informativa del FMI. "Las condiciones socioeconómicas siguen siendo muy difíciles; la pobreza es alta, la desigualdad es alta y hay una escasez generalizada de servicios básicos. La situación, en general, es bastante frágil".

El FMI estimó que la deuda pública de Venezuela ascendía al 180% del Producto Interno Bruto del país, antes de cualquier sentencia o arbitraje vinculado a incumplimientos anteriores.

Kozack afirmó que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, conversó sobre Venezuela con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, como parte de su interacción habitual sobre políticas y asuntos nacionales.

Añadió que el prestamista internacional seguía recopilando información y datos sobre la mejor manera de proceder con Venezuela. (Reporte de Andrea Shalal y David Lawder, editado en español por Javier Leira)