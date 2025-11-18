FMI espera que economía Nicaragua repunte en 2025 y se modere en 2026: comunicado

CIUDAD DE MÉXICO, 18 nov (Reuters) - La economía de Nicaragua crecería a un ritmo mayor este año que en 2024, pero se moderaría de nuevo en 2026, informó el martes una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país centroamericano, tras concluir su consulta del Artículo IV.

CONTEXTO CLAVE

• Se espera que el crecimiento del PIB sea de un 3,8% en 2025 frente al 3,6% en 2024, y del 3,4% en 2026.

• Se proyecta que la inflación se sitúe en un 2,5% en 2025 frente al 4,6% de 2024, y que vuelva a incrementarse ligeramente a un 2,7% en 2026.

• Se prevé que la deuda pública siga disminuyendo a medida que continúe la consolidación fiscal.

• Las sólidas remesas y las reservas externas respaldan la estabilidad económica.

• Los principales riesgos incluyen peores términos de intercambio comercial con el exterior, desastres naturales y sanciones internacionales más estrictas y generalizadas.

• El FMI recomienda continuar con los esfuerzos por fortalecer la gobernanza económica, especialmente en materia anticorrupción, y mejoras en el estado de derecho. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Javier Leira)