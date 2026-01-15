FMI está dispuesto a ayudar a Venezuela, pero miembros deben reconocer su gobierno: Georgieva

KIEV/WASHINGTON, 15 ene (Reuters) - La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, declaró el jueves a Reuters que el FMI está dispuesto a apoyar a Venezuela, pero necesita que sus principales accionistas reconozcan al liderazgo del país y que las autoridades soliciten la ayuda del prestamista.

Georgieva, en una entrevista con Reuters durante una visita a Ucrania, dijo que, a pesar de que casi no ha habido comunicación con el régimen del derrocado presidente Nicolás Maduro desde 2019, el FMI ha estado "vigilando de cerca la economía" de Venezuela para tratar de evaluar su trayectoria.

"Así que lo entendemos bien y estamos preparados", afirmó Georgieva. "Si surge la oportunidad de apoyar al pueblo de Venezuela, pueden estar seguros de que el FMI estará ahí".

Sostuvo que le preocupa que 8 millones de venezolanos hayan huido del país en los últimos años, una proporción de la población mayor que la emigración de Ucrania debido a la invasión de Rusia, lo que ha reducido drásticamente su economía.

"La inflación está repuntando. Nos preocupa que vuelva a aparecer la hiperinflación en Venezuela", afirmó Georgieva.

Más temprano el jueves, la portavoz del FMI, Julie Kozack, dijo en una sesión informativa regular que el FMI seguiría los mismos protocolos sobre el compromiso con otros países que han tenido cambios irregulares de gobierno, y evaluaría si los países con mayoría de votos reconocen un gobierno legítimo de Venezuela.

El FMI no ha realizado una evaluación anual del "Artículo IV" de la economía de Venezuela desde 2004, pero Kozack describió la situación económica del país como "calamitosa".

"Desde finales de 2024, nuestra evaluación es que los desequilibrios y las vulnerabilidades han vuelto a surgir, impulsados por los menores ingresos petroleros, un déficit fiscal en aumento, que ha provocado una mayor financiación monetaria para el déficit fiscal y una escasez de liquidez en dólares", dijo Kozack.

"Se calcula que la inflación es de tres dígitos, y está en marcha una rápida depreciación de la moneda", señaló. (Reporte de Andrea Shalal. Reporte adicional de David Lawder y Rodrigo Campos en Washington, editado en español por Javier Leira)