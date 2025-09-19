FMI estima que economía mexicana crecerá un 1% en 2025

CIUDAD DE MÉXICO, 19 sep (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el viernes que la economía de México, la segunda más grande de Latinoamérica, se desacelerará en 2025 para crecer apenas un 1%, aunque recobrará fuerzas el próximo año y avanzará un 1,5%.

La economía mexicana creció un 1,2% el año pasado y el FMI había proyectado en abril que se iba a contraer un 0,3% durante el presente ejercicio, golpeada por los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Se prevé una desaceleración del crecimiento en 2025. La consolidación fiscal, una política monetaria aún restrictiva y las tensiones comerciales con Estados Unidos han afectado el consumo y la inversión", dijo una misión del FMI que estuvo en el país latinoamericano a fines de agosto.

"Se prevé una ligera aceleración del crecimiento en 2026, aunque el efecto de los aranceles y la incertidumbre comercial seguirá sintiéndose", agregó.

La misión sostuvo que México necesita una mayor reducción del déficit y medidas políticas que apoyen dicho ajuste para evitar mayores aumentos de deuda pública y crear margen fiscal para responder a posibles shocks.

Agregó que la flexibilización monetaria debería continuar una vez que se aclare que la inflación se encamina hacia la meta del 3% del banco central y señaló que el éxito económico a largo plazo del país depende del cierre de la brecha de infraestructura, el fortalecimiento del estado de derecho y la profundización de integración con socios comerciales globales. (Reporte de Diego Oré; Editado por Lizbeth Díaz)