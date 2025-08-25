FMI estima que la economía de Panamá crecerá 4,5% en 2025

25 ago (Reuters) - La economía panameña se está recuperándose del impacto del cierre de la mina de cobre de la canadiense First Quantum, dijo el lunes el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé que el PBI de la nación centroamericana crezca un 4,5% este año a medida que sectores económicos no mineros siguen expandiéndose.

La mina Cobre Panamá, uno de los depósitos a cielo abierto del mineral más grandes del mundo, está cerrada desde 2023 tras masivas protestas.

El reporte sobre la revisión anual del "Artículo IV" del FMI señaló también que la plena implementación del plan de reducción del gasto aprobado por el gabinete permitiría alcanzar la meta fiscal de 2025.

El FMI destacó también que las presiones inflacionarias pospandemia se han aliviado y que la reforma de las pensiones, aprobada este año, es un ajuste positivo que aborda las deficiencias financieras del sistema de prestaciones definidas.

