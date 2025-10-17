FMI habló de la economía boliviana con candidatos, dice un funcionario

17 oct (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha discutido la economía de Bolivia con los candidatos a la presidencia del país antes de la segunda vuelta electoral de este domingo, dijo el viernes un funcionario del FMI.

"Nos benefició escuchar sus puntos de vista sobre los retos que enfrenta Bolivia y cómo ven la mejor manera de restaurar la estabilidad y el crecimiento en el país", dijo Nigel Chalk, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, en una rueda de prensa para presentar las perspectivas económicas de la región.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales enfrenta al senador centrista Rodrigo Paz con el expresidente conservador Jorge "Tuto" Quiroga. (Reporte de Rodrigo Campos en Nueva York; Edición en español de Javier López de Lérida)