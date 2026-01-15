FMI necesita que la mayoría de sus miembros reconozca al gobierno de Venezuela para restablecer vínculos

WASHINGTON, 15 ene (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el jueves que cualquier nuevo compromiso con Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro dependería de que los miembros que representan una mayoría del poder de voto de la entidad reconozcan a un nuevo gobierno.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, dijo en una sesión informativa regular que el FMI seguiría los mismos protocolos sobre el compromiso con otros países que han tenido cambios irregulares de gobierno, y evaluaría si los países con mayoría de votos reconocen un gobierno legítimo de Venezuela. El FMI no ha tenido ningún compromiso con Venezuela desde 2019 debido a la falta de reconocimiento del gobierno de Maduro. La entidad no ha realizado una evaluación anual del "Artículo IV" de la economía de Venezuela desde 2004.

Pero Kozack describió la situación económica de Venezuela como "calamitosa", con un aumento de la pobreza.

"Desde finales de 2024, nuestra evaluación es que los desequilibrios y las vulnerabilidades han vuelto a surgir, impulsados por los menores ingresos petroleros, un déficit fiscal en aumento, que ha provocado una mayor financiación monetaria para el déficit fiscal y una escasez de liquidez en dólares", dijo Kozack. "Se calcula que la inflación es de tres dígitos, y está en marcha una rápida depreciación de la moneda", señaló

(Reporte de David Lawder y Rodrigo Campos. Editado en español por Javier Leira)