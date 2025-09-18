FMI nomina a Katz, jefe de Gabinete de Bessent, como segundo al mando de la entidad

Por David Lawder

WASHINGTON, 18 sep (Reuters) - La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, propuso el jueves que Dan Katz, jefe de gabinete del secretario del Tesoro de Estados Unidos, sea nombrado para ocupar el puesto número 2 de la entidad.

El movimiento coloca a una persona clave del Gobierno de Donald Trump en una posición influyente dentro del FMI.

Katz, que tendría un papel clave en el desarrollo de las políticas del FMI y las negociaciones de préstamos, fue el principal asesor de Bessent en una amplia gama de asuntos nacionales e internacionales, dijo el FMI, incluyendo una nueva asociación económica entre Estados Unidos y Ucrania y en las negociaciones con China.

Al nominar a Katz como primer subdirector gerente, Georgieva dijo: "Dan es conocido entre sus colegas por su pasión por el trabajo político, en particular la intersección de la política económica y las relaciones internacionales".

"Es muy respetado por su enfoque orientado a la búsqueda de soluciones, su estilo de liderazgo colaborativo y su voluntad de aportar nuevas perspectivas a asuntos difíciles".

Katz sustituye a Gita Gopinath, que regresó a la Universidad de Harvard a finales de agosto. Su nombramiento está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.

"El FMI desempeña un papel indispensable en el corazón del sistema monetario internacional", dijo Katz en un comunicado. "Espero con gran interés profundizar mi compromiso con el Fondo, su personal y los miembros".

Tradicionalmente, el puesto de primer subdirector gerente ha recaído en un estadounidense, mientras que el máximo cargo del FMI ha ido a parar a un europeo desde su creación al final de la Segunda Guerra Mundial. (Reportes de David Lawder y Bhargav Acharya, Katharine Jackson y Andrea Shalal. Editado en español por Javier Leira)