FMI, optimista por compra de divisas por US$2.000 millones de Argentina este año

BUENOS AIRES, 19 feb (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó el jueves que la continua acumulación de reservas por parte de Argentina es esencial para asegurar un acceso duradero a los mercados de crédito privados, después de que el banco central haya comprado más de 2.000 millones de dólares en divisas en 2026.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, afirmó que las recientes conversaciones con las autoridades argentinas sobre su programa de reformas han sido positivas.

"Desde principios de año, hemos visto pasos muy importantes para fortalecer la confianza y la estabilidad externa en Argentina", declaró Kozack.

"Nos alientan especialmente las recientes mejoras en el régimen monetario y cambiario, así como las compras diarias y constantes de divisas para cumplir con las obligaciones de deuda de Argentina y reconstituir sus reservas".

La vocera añadió que los funcionarios del FMI coincidieron con las autoridades argentinas en que contar con datos oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales es esencial para la formulación de políticas acertadas y el fomento de la confianza en los mercados, luego de que algunos cambios en el organismo argentino de estadísticas disparara una polémica en el país. (Reporte de Nicolás Misculin; Editado por Walter Bianchi)