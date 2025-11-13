FMI ve signos de tensión en economía de EEUU, pero falta de datos por cierre de Gobierno enturbia panorama

WASHINGTON, 13 de noviembre (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional dijo el jueves que está viendo signos de tensión en la economía de Estados Unidos, con el crecimiento del cuarto trimestre probablemente desacelerándose respecto a las previsiones anteriores, pero la falta de datos debido al cierre del Gobierno federal ha empañado su capacidad para evaluar la situación.

En una rueda de prensa, la portavoz Julie Kozack sostuvo que el FMI ha retrasado sus consultas anuales del "Artículo IV" con las autoridades estadounidenses debido a que la paralización del Gobierno impidió algunos trabajos preparatorios, sin que se haya fijado todavía la nueva fecha. (Reporte de David Lawder, Andrea Shalal y Rodrigo Campos; Editado en español por Javier Leira)