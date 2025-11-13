LA NACION

FMI ve signos de tensión en economía de EEUU, pero falta de datos por cierre de Gobierno enturbia panorama

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
FMI ve signos de tensión en economía de EEUU, pero falta de datos por cierre de Gobierno enturbia panorama
FMI ve signos de tensión en economía de EEUU, pero falta de datos por cierre de Gobierno enturbia panoramaSusan Walsh - AP

WASHINGTON, 13 de noviembre (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional dijo el jueves que está viendo signos de tensión en la economía de Estados Unidos, con el crecimiento del cuarto trimestre probablemente desacelerándose respecto a las previsiones anteriores, pero la falta de datos debido al cierre del Gobierno federal ha empañado su capacidad para evaluar la situación.

En una rueda de prensa, la portavoz Julie Kozack sostuvo que el FMI ha retrasado sus consultas anuales del "Artículo IV" con las autoridades estadounidenses debido a que la paralización del Gobierno impidió algunos trabajos preparatorios, sin que se haya fijado todavía la nueva fecha. (Reporte de David Lawder, Andrea Shalal y Rodrigo Campos; Editado en español por Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. De Narváez acelera para quedarse con Carrefour
    1

    De Narváez acelera para quedarse con Carrefour y vende Ta-Ta en Uruguay

  2. ¿Por qué el campeón del mundo solo juega amistosos "chatarra"?
    2

    Billetera mata rival: ¿por qué el campeón del mundo solo juega amistosos “chatarra”?

  3. Por qué cada vez más millonarios alquilan y no son propietarios de sus casas
    3

    ¿Por qué cada vez más millonarios alquilan y no son propietarios de sus casas?

  4. Juez habló de una nueva etapa del oficialismo en el Congreso y la necesidad de generar consensos
    4

    Luis Juez habló de una nueva etapa del oficialismo en el Congreso: “Hay que hacer una profunda autocrítica”

Cargando banners ...