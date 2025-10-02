FMI ve una perspectiva desigual de la inflación mundial ante el aumento de los aranceles

2 oct (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la perspectiva inflacionaria mundial es desigual, ya que las firmas de Estados Unidos y otros países que han subido los aranceles han absorbido hasta ahora gran parte de ellos, mientras la demanda sigue reprimida en los principales países exportadores, como China, dijo el jueves la portavoz del FMI, Julie Kozack.

Kozack dijo en una rueda de prensa regular que la economía mundial ha mostrado resistencia ante la incertidumbre por los aranceles, mientras el FMI y el Grupo del Banco Mundial se preparan para sus reuniones anuales en Washington este mes.

"Vemos que el crecimiento mundial en el primer semestre del año se ha mantenido estable, pero ahora estamos empezando a ver señales de desaceleración a nivel mundial", dijo Kozack. "Con respecto a la inflación, lo que vemos a nivel global es una perspectiva un poco mixta". (Editado en español por Manuel Farías)