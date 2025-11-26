FMI y Ucrania acuerdan programa cuatrienal de US$8.200 millones
Por Rodrigo Campos y Nilutpal Timsina
26 nov (Reuters) -
El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el miércoles que llegó a un acuerdo a nivel técnico sobre un nuevo programa de cuatro años y US$8.200 millones para Ucrania, mientras el país enfrenta crecientes presiones fiscales debido a su guerra con Rusia.
El FMI dijo que el acuerdo, que reemplaza el Servicio Ampliado del Fondo existente de US$15.600 millones aprobado en marzo de 2023,
"Se espera que el programa catalice el apoyo externo a gran escala para cerrar las brechas de financiación de Ucrania", dijo en un comunicado
Gavin Gray,
funcionario del FMI, quien dirigió la visita del equipo de la entidad.
Agregó que la brecha de financiación total se calcula en alrededor de US$136.500 millones para el período 2026-2029.
El nuevo programa podrá llevarse al consejo ejecutivo del FMI para su aprobación una vez que se hayan completado las acciones previas y esté sujeto a "garantías de financiación adecuadas por parte de los donantes", según el organismo. (Reporte de Rodrigo Campos en Nueva York y Nilutpal Timsina en Bengaluru; Editado en español por Martín Vargas)
