Fnac Darty ingresa 2488,3 millones de euros en el tercer trimestre, un 0,9% más

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

Fnac Darty ingresó 2488,3 millones de euros durante el tercer trimestre de 2025, lo que supone un aumento absoluto del 0,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y un 1,6% más en términos comparables.

Según ha desvelado la compañía este miércoles, en Francia se generaron 1469,4 millones de euros, un 1,2% más; seguido de Italia con 617 millones de euros, un 1,7% menos; Bélgica con 159,8 millones de euros, un 9,3% más; España con 63,8 millones de euros, un 12,5% menos; y Suiza con 47,8 millones de euros, un 7,2% más.

Fnac Darty ha atribuido el buen resultado trimestral a la campaña de la 'Vuelta al cole', a la venta de videoconsolas y a la evolución positiva de las actividades de servicios.

Después, el dato acumulado hasta septiembre mostró una facturación total de 6968,1 millones de euros, equivalente a un incremento del 0,2% en métricas brutas y un 1% en comparables.

"A pesar de la incertidumbre macroeconómica y la persistente baja confianza de los consumidores, especialmente en Francia, hemos logrado un trimestre muy sólido respaldado, en particular, por nuestras actividades de servicios y ventas en línea", ha afirmado el consejero delegado de Fnac Darty, Enrique Martínez.

"Los primeros pasos de 'Beyond everyday' son prometedores, especialmente, con el lanzamiento de la marca Darty en Portugal y la apertura de nuevas tiendas que anticipan los conceptos y experiencias que queremos ofrecer a nuestros clientes en los próximos años", ha añadido.

La multinacional ha confirmado sus previsiones para 2025, ejercicio para el que espera un margen operativo comparable del 2% frente al 1,8% de 2024 tras integrar Unieuro y desconsolidar la unidad de venta de tickets.