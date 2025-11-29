Foden salva al Manchester City, Sunderland logra remontada de locura

Con un doblete, el atacante Phil Foden aseguró este sábado la sufrida victoria 3-2 del Manchester City contra el Leeds en la 13ª jornada de Premier League, que deja a los citizens a cuatro puntos del líder Arsenal.

En su cancha, el City se adelantó 2-0 con las dianas de Foden (1') y Josko Gvardiol (25'), pero el Leeds reaccionó en la segunda mitad y logró empatar gracias a Dominic Calvert-Lewin (49') y a Lukas Nmecha (68'). En el tiempo añadido, Foden (90+1') sentenció con un disparo raso potente y ajustado al poste izquierdo.

El City, que perdió la pasada jornada 2-1 en Newcastle y entre semana en Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen (2-0), logró así mantenerse como primer perseguidor del líder Arsenal, que visita el domingo al Chelsea.

Todo había empezado bien para el City en su Etihad Stadium: el reloj apenas marcaba un minuto de juego cuando Phil Foden abrió el marcador, rematando en el área pequeña un centro desde la banda derecha del portugués Matheus Nunes.

Antes de la media hora de juego, Nico O'Reilly remató de cabeza hacia la portería del Leeds un saque de esquina, y su compañero Gvardiol apareció para estirar la pierna y dar el empujón definitivo al balón con la punta del pie.

Leeds sigue en descenso

El tanto, que fue revisado por el VAR, subió al marcador, en la que parecía una cómoda victoria para el principal perseguidor del líder Arsenal en la lucha por el título.

Pero en la segunda parte, el encuentro se torció para los hombres de Pep Guardiola.

Primero, Calvert-Lewin castigó un exceso de confianza del City en la salida de balón para recortar distancias. Minutos después, el atacante del Leeds fue derribado en el área por una entrada de Gvardiol, castigada con penal.

El disparo desde los once metros de Lukas Nmecha fue desviado por el arquero Gianluigi Donnarumma, pero el balón cayó de nuevo a los pies del atacante alemán, que no perdonó su segunda oportunidad.

Cuando parecía que el marcador no iba a moverse más, el balón le llegó en el área a Foden, y después de perfilarse, disparó con potencia a portería. Pese a lo poblada que estaba el área, el balón siguió su trayectoria y se coló cercano al poste izquierdo, inalcanzable para el arquero brasileño Lucas Perri.

El Leeds (18º), que se quedó a medio camino de la remontada contra uno de los gigantes de Inglaterra, sigue en puestos de descenso tras la novena derrota en campeonato, la cuarta consecutiva.

Doblete de Igor Thiago

El Sunderland (4º), por su parte, sí logró dar la vuelta a dos goles en contra, y acabó imponiéndose 3-2 al Bournemouth (9º).

Los Cherries se adelantaron en el Stadium of Light, con los goles del marroquí Amine Adli (7') y del estadounidense Tyler Adams (15'). A la media hora de juego, los Black Cats recortaron, gracias a un penal convertido por el francés Enzo Le Fee (30').

Pero fue en la segunda mitad cuando se desató la locura, con los goles del burkinés Bertrand Traoré (46') y del neerlandés Brian Brobbey (69'), que aseguraron los tres puntos con los que el Sunderland se mantiene provisionalmente en el Top 4 (22 pts), mientras que el Bournemouth suma ya cuatro jornadas sin ganar.

También hubo muchos goles en la victoria del Brentford 3-1 contra el Burnley... aunque todos llegaron en los últimos diez minutos, incluido un doblete del brasileño Igor Thiago (81' de penal, 86), que es segundo en la tabla de goleadores con 11 dianas, solo por detrás de las 14 del noruego Erling Haaland.

Este sábado también se disputarán el Everton-Newcastle y el Tottenham-Fulham.

bur-dam/dr