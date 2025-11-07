Foden y Salah despiertan en vísperas del Manchester City-Liverpool

Manchester City (2º) y Liverpool (3º), únicos dos equipos en haber ganado la Premier League en las últimas ocho ediciones, reabren el domingo su moderna rivalidad, en un momento en el que Phil Foden y Mohamed Salah parecen haber despertado el olfato de gol.

Foden anotó un doblete el miércoles en Liga de Campeones en el triunfo 4-1 del City sobre el Borussia Dortmund, una actuación tras la que Pep Guardiola se deshizo en elogios.

"Phil ha vuelto", resumió el entrenador catalán, sobre un jugador que atravesó problemas de forma física la temporada pasada.

"Es un jugador especial, pero necesitamos sus goles, definitivamente. Hoy (el miércoles), con suerte, ha dado ese primer paso hacia la regularidad".

En la misma senda está Mohamed Salah, que tras un inicio de temporada discreto, encadena dos jornadas de Premier League consecutivas viendo portería.

El egipcio, máximo goleador del campeonato inglés el pasado curso con 29 dianas, 34 entre todas las competiciones, anotó el pasado sábado su gol 250º con el Liverpool en la victoria contra el Aston Villa.

"Es una gran sensación marcar goles en un club tan grande es algo que no doy por sentado", declaró Salah.

El Manchester City es además una de las víctimas favoritas del egipcio, que ha anotado 13 dianas a los mancunianos como jugador del Liverpool.

Del otro lado, Foden también sabe lo que es anotar contra los Reds, rival contra quien suma tres dianas. También ha anotado tres goles al Liverpool Erling Haaland, aunque uno de ellos cuando era jugador del Salzburgo.

Duelo nórdico Isak-Haaland

El noruego, imparable en el inicio de temporada con 13 goles en Premier League y otros cinco en Liga de Campeones, solo le ha endosado dos goles al Liverpool (1 en Premier League, otro en Copa de la Liga) desde su llegada a Inglaterra, una rareza que buscará corregir.

Enfrente podría estar Alexander Isak, que apenas ha tenido protagonismo con su nuevo equipo por unas molestias en los aductores. El entrenador neerlandés Arne Slot deslizó esta semana que el sueco podría entrar en la convocatoria del domingo.

Más allá del City-Liverpool, el líder Arsenal visitará el sábado al Sunderland (4º), una de las revelaciones de la temporada.

Horas antes, Tottenham (6º) y Manchester United (8º) abrirán la 11ª jornada.

Programa de la 11ª jornada y tabla de clasificación:

- Sábado:

(12h30 GMT) Tottenham - Manchester United

(15h00 GMT) West Ham - Burnley

Everton - Fulham

(17h30 GMT) Sunderland - Arsenal

(20h00 GMT) Chelsea - Wolverhampton

- Domingo:

(14h00 GMT) Crystal Palace - Brighton

Nottingham - Leeds

Aston Villa - AFC Bournemouth

Brentford - Newcastle

(16h30 GMT) Manchester City - Liverpool

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 25 10 8 1 1 18 3 15

2. Manchester City 19 10 6 1 3 20 8 12

3. Liverpool 18 10 6 0 4 18 14 4

4. Sunderland 18 10 5 3 2 12 8 4

5. AFC Bournemouth 18 10 5 3 2 17 14 3

6. Tottenham 17 10 5 2 3 17 8 9

7. Chelsea 17 10 5 2 3 18 11 7

8. Manchester United 17 10 5 2 3 17 16 1

9. Crystal Palace 16 10 4 4 2 14 9 5

10. Brighton 15 10 4 3 3 17 15 2

11. Aston Villa 15 10 4 3 3 9 10 -1

12. Brentford 13 10 4 1 5 14 16 -2

13. Newcastle 12 10 3 3 4 10 11 -1

14. Everton 12 10 3 3 4 10 13 -3

15. Fulham 11 10 3 2 5 12 14 -2

16. Leeds 11 10 3 2 5 9 17 -8

17. Burnley 10 10 3 1 6 12 19 -7

18. West Ham 7 10 2 1 7 10 21 -11

19. Nottingham 6 10 1 3 6 7 19 -12

20. Wolverhampton 2 10 0 2 8 7 22 -15

